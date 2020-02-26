Бывший муж Аланы Мамаевой вышел на свободу
Дома его ждут любящая вторая жена Саша Кабаева и маленький сын, которого он еще не видел.
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Фото, видео: Instagram @sashakabaeva_official, Twitter @VKsmiru
Предпринимателя и кикбоксера Александра Липового выпустили из тюрьмы. О радостном событии сообщила в Instagram его супруга Саша Кабаева.
«Я не верю! Спасибо за опыт! Мы едем домой. Спасибо вам, каждому. Вы лучшие. Сегодня у нас знакомство с малышом! А завтра я вам покажу видео», — написала благоверная спортсмена в сети.
Дома его ждут не только любящая жена и уют, но и новый член семьи — маленький Демид. По удивительному стечению обстоятельств сын у Александра родился в тот день, когда в суде ему зачитали приговор — два года лишения свободы. Суд признал предпринимателя виновным в мошенничестве, сам он вину отрицал.
Для Александра Липового это уже второй брак. До встречи с Сашей Кабаевой он был женат на модели Алане, нынешней супруге футболиста Павла Мамаева.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как по-разному складываются судьбы Александра Кокорина и Павла Мамаева — двух российских футболистов, которым приходится заново строить свои карьеры после того, как они почти год провели в заключении.
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