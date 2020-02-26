Бывший муж Аланы Мамаевой вышел на свободу

Предпринимателя и кикбоксера Александра Липового выпустили из тюрьмы. О радостном событии сообщила в Instagram его супруга Саша Кабаева.

«Я не верю! Спасибо за опыт! Мы едем домой. Спасибо вам, каждому. Вы лучшие. Сегодня у нас знакомство с малышом! А завтра я вам покажу видео», — написала благоверная спортсмена в сети.

Дома его ждут не только любящая жена и уют, но и новый член семьи — маленький Демид. По удивительному стечению обстоятельств сын у Александра родился в тот день, когда в суде ему зачитали приговор — два года лишения свободы. Суд признал предпринимателя виновным в мошенничестве, сам он вину отрицал.

Для Александра Липового это уже второй брак. До встречи с Сашей Кабаевой он был женат на модели Алане, нынешней супруге футболиста Павла Мамаева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как по-разному складываются судьбы Александра Кокорина и Павла Мамаева — двух российских футболистов, которым приходится заново строить свои карьеры после того, как они почти год провели в заключении.