Арестованный экс-супруг Мамаевой стал отцом во второй раз в день решения суда

, 17:55 Фото 64

Жена чемпиона мира по кикбоксингу родила мальчика в одной из столичных клиник.

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Фото, видео : Instagram @sashakabaeva_official

Жена чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового — Саша Кабаева — родила своего первенца. Супруга спортсмена и бизнесмена опубликовала фото с младенцем в Instagram сразу после родов. На снимке черноволосый малыш лежит на груди у уставшей мамы.

«Знакомьтесь, это Демид. Теперь он будет жить с нами. Я родила. Спасибо всем и каждому. Мой телефон разорвался, поэтому пишу сейчас и говорю — у нас все хорошо! Вы у меня самые лучшие! Я пока отходить и знакомиться», — написала в публикации Кабаева.

Instagram @sashakabaeva_official

По роковому стечению обстоятельств, роды у девушки начались в день, когда ее мужу Александру Липовому объявили наказание в суде — два года лишения свободы. Поклонники поспешили поздравить и поддержать, так нуждающуюся в этом, новоиспеченную мамочку.

«Господи, это свершилось! Ангелочек вышел на свет. Сколько он прошел со своей мамой. Если он все это выдержал, значит, он самый мощный пацан на этом свете и настоящий мужик!»

«Демид Липовой, добро пожаловать в этот нескучный Мир! Твой папка в командировке, но скоро вернется, как раз, когда ты научишься топать ножками и говорить слово «Папа»!

«Это невероятно, в один день и на суд, и в роддом! Сашенька вы реально героиня. Еще и сама, наверняка, рожала без искусственных вмешательств. Как же я хочу, чтобы ваш муж поскорее был с вами!» — переживают за свою любимицу поклонники.

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26-летняя Саша Кабаева вышла замуж за Александра Липового — кикбоксера и бизнесмена, осужденного по статье «Мошенничество» — в 2016 году. От предыдущего брака с Аланой Мамаевой, ныне супругой отбывающего наказание за резонансные драки в Москве нападающего ФК «Краснодар», у него есть общий сын Алекс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саша Кабаева набросилась на жену Мамаева с оскорблениями.

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