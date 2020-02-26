Новые звезды зажгутся на детском вокальном конкурсе Voice Ginza Kids в Петербурге

Детский вокальный конкурс Voice Ginza Kids пройдет в Санкт-Петербурге этой весной. Юные таланты выступят на площадке ресторана Ginza, сообщается на сайте заведения.

Участие в конкурсе примут учащиеся ведущих вокальных школ Северной столицы. Заявки принимаются до 8 марта от детей старше семи, но младше десяти лет. Всех конкурсантов разделят на три группы. Вокалисты из первой выступят 22 марта; второй и третьей — 29 марта и 5 апреля.

По итогам этих выступлений профессиональное жюри выберет 15 лучших. В течение следующих двух недель с ними будут отдельно заниматься наставники. Детям помогут в разработке сценического образа и выборе песни для финала.

Финал конкурса состоится 19 апреля. Организаторы обещают зрителям масштабное и яркое событие, на котором можно будет увидеть, как зажигаются новые звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы».