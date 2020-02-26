Путин поручил закрыть доступ к сайтам и группам в соцсетях с пропагандой наркотиков

Президент призвал МВД повысить раскрываемость преступлений в России. Особо выделил те направления, по которым число правонарушений быстро растет. Это ДТП с такси — их стало в полтора раза больше; и киберпреступления — почти плюс почти 70%.

Кроме того президент потребовал перекрыть доступ к сайтам и группам в соцсетях, пропагандирующим наркотики, а также доработать законопроект об уголовной ответственности за такую пропаганду.

Эти данные прозвучали на расширенной коллегии МВД, где глава ведомства, Владимир Колокольцев, заявил что специальные кибер-подразделения созданы, но дефицит кадров и техники, а значит надо бы увеличить финансирование МВД. Как обеспечить закон и порядок, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин рассказал об отношениях между властью и обществом.