Самая успешная российская теннисистка Мария Шарапова завершила спортивную карьеру. Победительница пяти престижных турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира покинула корт в возрасте 32 лет.

Поклонники, пристально следившие за карьерой чемпионки, не удивлены. Шарапова так и не смогла восстановить форму после дисквалификации за допинг в 2016 году. После возвращения она выиграла всего одно соревнование — небольшой турнир в Китае.

В этом сезоне Шарапова успела выступить на Открытом чемпионате Австралии. И там, где когда-то была триумфатором, не прошла дальше первого круга.

Чем теперь займется прославленная спортсменка — пока не сообщается. За пределами корта она давно зарабатывает миллионы — за счет рекламных контрактов и собственного бизнеса по производству конфет.

Фанаты считают, что объявившая о завершении карьеры Мария Шарапова может быть беременна 1/3 Instagram @mariasharapova 2/3 Instagram @mariasharapova 3/3 Instagram @mariasharapova

Тем временем поклонники отмечают, что в последнее время звезда большого спорта все чаще стала появляться на публике в нарядах свободного кроя. Наверняка, считают фанаты, Шарапова беременна. Тем более, что уже на протяжении довольно продолжительного времени она строит отношения с Алексом Гилксоном, который входит в число наиболее завидных женихов Великобритании. Однако слухи о беременности знаменитость пока не комментировала.

Ранее 5-tv.ru публиковал пять фактов о Марии Шараповой.