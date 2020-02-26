Астрологи назвали пять самых опасных энергетических вампиров среди знаков зодиака. Чтобы не расстраиваться понапрасну, лучше всего избегать общения с типами людей, перечисленными ниже.

Лев

Представители этого знака зодиака, как никто другой умеют показать себя и выгодно представить свои умения. При этом они нередко стараются доказать собеседнику, будто лучше его во всем. В результате у человека может возникнуть чувство неполноценности, и испортиться настроение. Лев же, увидев такую реакцию, только порадуется. Ведь она докажет его превосходство.

Козерог

Часто ведет себя точно так же, как Лев. Уверен, что всегда знает и умеет больше других. Редко слушает чужие советы, но сам раздает их направо и налево. Причем затем следит, чтобы все шло именно по его плану. Такое поведение подавляет инициативу других людей, что помогает Козерогам самоутверждаться.

Девы

Самый большой критик среди всех знаков зодиака. Обожает давать оценки чужой внешности и поступкам. Часто выбирает те проблемы, которые беспокоят человека сильнее всего. Общение с таким человеком не принесет пользы. Вместо конструктивной критики, он будет только пилить, снижая вашу самооценку до минимума.

Рак

Представители этого знака зодиака лучше всех умеют найти себе человека-«жилетку». Ему они будут плакаться о своей тяжелой судьбе и жизненных неудачах. Если у жертвы такого вампира появится иммунитет, он начнет манипулировать ее чувствами. Раки пойдут на все, чтобы их пожалели.

Близнецы

Очень много говорят, но редко слушают. Для них самое важное — найти уши. Чтобы удерживать внимание к себе, позволяют себе колкости. Чаще всего таких вампиров можно встретить в соцсетях, где они регулярно намерено задевают человека за живое, а затем долго ему что-то доказывают.

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