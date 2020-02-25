Астрологи назвали три самых надежных водителя по знаку зодиака
Специалисты считают, что на способности человека к вождению сильно воздействует знак зодиака, под которым они родились.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, /Павел Бедняков
По мнению астрологов, только три знака зодиака ездят за рулем, как первоклассные водители. Как правило, они не нарушают правил дорожного движения и умеют быстро и правильно сориентироваться в любой нестандартной ситуации, пишет today.ua.
Девы по своей природе стремятся к совершенству во всех сферах жизни, в том числе, это касается и вождения. Представители этого знака зодиака вряд ли сядут за руль, пока наизусть не выучат все правила дорожного движения и не изучат особенности своей машины. Поэтому с таким водителем всегда безопасно. Однако у Дев есть единственная слабость: они сильно нервничают, если кто-то другой нарушает ПДД. В порыве злости они могут совершить ошибку за рулем.
Внимательный за рулем водитель — это Козерог. От его зоркого глаза не ускользнет никакая деталь на дороге. Представители этого знака зодиака вовремя заметят возможную аварийную ситуацию и быстро среагируют на нее. Они, как правило, не превышают допустимую скорость, поэтому быть пассажиром у такого водителя — надежно и комфортно.
Близнецы быстро реагируют на любую нестандартную ситуацию и молниеносно находят выход из нее. С ними можно спокойно путешествовать на автомобиле и не бояться заблудиться на любой, даже незнакомой им дороге. Близнецам не нужен никакой навигатор, они ориентируются лучше любого GPS.
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