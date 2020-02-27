«Ей предлагали пять миллионов»: Успенская отказалась от гонорара за шоу Собчак

Звезда шансона Любовь Успенская отказалась от гонорара за участие в шоу Ксении Собчак, которое закончилось громким скандалом. Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на знакомого певицы Максима Заболотного. Он возглавляет детективное агентство, которое разыскивало дочь звезды, и с тех пор поддерживает с ней дружеские отношения.

«Денег за участие в шоу Собчак Любовь Успенская не получала — ровно ни копейки. Изначально ей предлагали пять миллионов рублей за участие в другом шоу <…>, и она отказалась от гонорара», — рассказал Заболотный.

По его словам, журналисты начали буквально преследовать королеву русского шансона, когда из дома сбежала ее дочь. В итоге она согласилась на интервью, чтобы донести свою правду. А именно: сообщить всем, что любит своего ребенка.

«Успенская согласилась на эфир, но за два дня выяснилось, что передача будет другая — „Док-ток“ с Собчак. И туда она пошла на тех же условиях, не требуя никаких денег. Казалось бы, такая удача для телевизионщиков. А в итоге Успенскую за ее честность и принципиальность взяли, да опозорили!» — резюмировал детектив.

Как сообщал 5-tv.ru, 30-летняя дочь Успенской Татьяна Плаксина сбежала в начале февраля. Перед этим она рассказала, что мать била ее и угрожала вызвать для нее санитаров из психбольницы. Ксения Собчак во время шоу задавала гостье множество вопросов на эту тему. Закончилось оно бегством звезды шансона из студии.