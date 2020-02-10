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  4. Адвокат Успенской рассказал, как чувствует себя певица после скандала с дочерью

Адвокат Успенской рассказал, как чувствует себя певица после скандала с дочерью

, 5:04 | Светлана Александрова 151

По мнению юриста, журналисты должны были думать о последствиях, давая в эфир «откровения больного человека».

Фото: Instagram @uspenskayalubov_official

Любовь Успенская «чувствует себя отвратительно» из-за скандала вокруг участия в телешоу ее дочери Татьяны и с каждой новой передачей на эту тему ей становится хуже. Об этом заявил в эфире НТВ адвокат певицы Александр Бенхин. При этом, по его словам, Успенская прекрасно общается с дочерью, и никаких проблем между ними нет.

«Они обнимались и целовались до отправки девушки в Америку. Они одно целое», — цитирует юриста Teleprogramma.pro.

Бенхин уверен, что психически нездоровую Татьяну Плаксину, которая сейчас не отвечает за свои поступки, хитростью выманили на программу.

«Таня сама сказала об этом. Нельзя давать в эфир откровения больного человека. Я видел ее диагноз. У нее есть опекун — это ее мать. В эфир нельзя было давать это все. Вы — профессионалы и должны были думать о последствиях», — заявил адвокат.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Любовь Успенская собирается подать в суд на создателей телешоу, в котором 30-летняя дочь певицы обвинила ее в насилии и угрозах. После этого Татьяна Плаксина исчезла на несколько дней, и Успенской пришлось нанимать частных детективов, чтобы найти ее.

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