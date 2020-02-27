Шесть человек погибли при стрельбе на пивоваренном заводе в США

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Мия Субботина
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Человек, устроивший стрельбу на территории комплекса, также погиб.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @lauren_linder

Шесть человек были убиты во время стрельбы в кампусе пивоваренной компании «Молсон-Коорс» в американском городе Милуоки, сообщает журнал Sentinel. Известно, что человек, устроивший стрельбу на территории комплекса, также скончался.

По данным издания, руководство компании в электронном письме предупредило сотрудников об опасности и предписало оставаться в безопасных местах. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве.

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