Пакистан выплатил РФ долг советских времен в 93,5 миллиона долларов
Между СССР и Пакистаном в 1980-е годы проводились экспортно-импортные операции по поставкам различных товаров.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ameer Al Mohammedaw, 5-tv.ru
Пакистан вернул России долг по торговым операциям еще со времен Советского Союза. Сумма составила 93 с половиной миллиона долларов. Об этом сообщили в Минфине нашей страны. Соглашение о выплате денег было достигнуто в декабре прошлого года. Исламабад надеется, что теперь сможет привлечь в свою экономику многомиллиардные инвестиции из Москвы.
Задолженность возникла еще в 80-е в результате операций по экспорту и импорту. На протяжении 30 лет деньги оставались заблокированными на российских счетах в Национальном банке Пакистана, что стало предметом спора между нашими государствами. И сейчас, когда разногласия улажены, ожидается, что двусторонние отношения получат новое развитие.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что долги граждан РФ по алиментам выросли до рекордной суммы.
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