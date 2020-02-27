Пакистан выплатил РФ долг советских времен в 93,5 миллиона долларов

Пакистан вернул России долг по торговым операциям еще со времен Советского Союза. Сумма составила 93 с половиной миллиона долларов. Об этом сообщили в Минфине нашей страны. Соглашение о выплате денег было достигнуто в декабре прошлого года. Исламабад надеется, что теперь сможет привлечь в свою экономику многомиллиардные инвестиции из Москвы.

Задолженность возникла еще в 80-е в результате операций по экспорту и импорту. На протяжении 30 лет деньги оставались заблокированными на российских счетах в Национальном банке Пакистана, что стало предметом спора между нашими государствами. И сейчас, когда разногласия улажены, ожидается, что двусторонние отношения получат новое развитие.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что долги граждан РФ по алиментам выросли до рекордной суммы.