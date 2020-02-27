Видео: Минобороны показало работу спецназа ко дню ССО

Сегодня в России отмечается День Сил специальных операций (ССО). Праздничная дата была установлена указом президента пять лет назад. Создание этого элитного подразделения ощутимо сказалось на развитии Вооруженных Сил нашей страны, значительно повысило их мобильность и боеготовность.

Бойцы традиционно выполняют самые сложные задачи по защите национальных интересов. Принимали активное участие в событиях 2014 года, во время возвращения Крыма в состав России. Рискуя жизнями, доказали свою эффективность в борьбе с террористами в Сирии. Например, играли ключевую роль в уничтожении главарей боевиков, корректировали удары наших ВКС.

Сегодня Силы специальных операций динамично развиваются. Это высокопрофессиональное подразделение, оснащенное уникальным современным оружием, состоит из наземного и морского компонента. Мужество этих военнослужащих отмечено государственными наградами. Большинство награждено боевыми орденами и медалями. 13 человек удостоены звания Героя России.

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