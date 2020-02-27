Первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» заступил на боевое дежурство

Эфирная новость 23

Расчет С-350 уже успел продемонстрировать навыки и уничтожил условного противника электронными пусками, после чего отправился на новую позицию, отметили в Минобороны РФ.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Vitaly V. Kuzmin, 5-tv.ru

Первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» заступил на боевое дежурство в Ленинградской области. Эта новейшая установка оснащена по самому последнему слову техники. Экипажу достаточно только включить комплекс, и «Витязь» сам обнаружит все летательные аппараты вокруг и распознает противника на расстоянии до 60 километров.

«Комплекс способен обстреливать одновременно до 24 целей, наводя на них до 48 ракет. Боезапас данной системы составляет 144 ракеты. Ни у одной системы в мире такого боезапаса нет», — отметил старший преподаватель учебного центра зенитных ракетных войск ВА ВКО имени Жукова Николай Коробочкин.

Первый комплект зенитный ракетных комплексов Минобороны получило в феврале 2019-го. В январе этого года военные провели испытательные пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В ближайшие семь лет на баланс Воздушно-космических сил поступит порядка 150-ти «Витязей».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что колонна ракетных комплексов «Ярс» выдвинулась в сторону Москвы для подготовки к Параду Победы.

-3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
65.52
0.60 71.24
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...