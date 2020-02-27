Первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» заступил на боевое дежурство в Ленинградской области. Эта новейшая установка оснащена по самому последнему слову техники. Экипажу достаточно только включить комплекс, и «Витязь» сам обнаружит все летательные аппараты вокруг и распознает противника на расстоянии до 60 километров.

«Комплекс способен обстреливать одновременно до 24 целей, наводя на них до 48 ракет. Боезапас данной системы составляет 144 ракеты. Ни у одной системы в мире такого боезапаса нет», — отметил старший преподаватель учебного центра зенитных ракетных войск ВА ВКО имени Жукова Николай Коробочкин.

Первый комплект зенитный ракетных комплексов Минобороны получило в феврале 2019-го. В январе этого года военные провели испытательные пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В ближайшие семь лет на баланс Воздушно-космических сил поступит порядка 150-ти «Витязей».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что колонна ракетных комплексов «Ярс» выдвинулась в сторону Москвы для подготовки к Параду Победы.