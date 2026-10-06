Российские военные получили за месяц более десяти тысяч единиц техники получили

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 29 0

В сентябрьские поставки вошли истребители, танки средства ПВО и беспилотные комплексы.

Более 10 тысяч образцов техники поступили в войска

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Более десяти тысяч образцов вооружения, военной и специальной техники поступили в российские войска в сентябре. Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Александр Санчик.

«Поставки в сентябре включали самолеты Су-57, Су-35С, танки Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М, средства противовоздушной обороны, бронеавтомобили, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, гексокоптеры, наземные робототехнические комплексы различного назначения», — привели слова генерала в Минобороны.

Кроме техники, за месяц в войска направили более одного миллиона средств поражения. В их числе артиллерийские боеприпасы, авиационные ракеты и бомбы, боевые части для беспилотников и антидроновые патроны к стрелковому оружию.

Отдельная партия истребителей Су-57 перед отправкой в войска прошла проверку летчиками Воздушно-космических сил на предприятии-изготовителе. Самолеты испытали в различных режимах, после чего перебазировали на аэродром постоянной дислокации. В Минобороны отметили, что техника поставлена в новом техническом облике, расширяющем возможности ее применения.

Подразделения противовоздушной обороны и мобильные огневые группы получили радиолокационные станции, комплексы «Зубр» и «Цитадель», а также другие средства обнаружения и поражения воздушных целей. По данным ведомства, некоторые из них уже использовались в зоне проведения специальной военной операции и приграничных регионах.

Танки Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М поступили в войска с дополнительными комплексами защиты. Их разработали с учетом опыта применения бронетехники, после чего системы испытали на полигонах предприятий-разработчиков.

Беспилотные подразделения пополнились разведывательными аппаратами «Суперкам», «Скат», «Орлан» и «Молния» различных модификаций, ударными FPV-дронами самолетного и коптерного типов, а также гексокоптерами. Последние могут использоваться для доставки грузов к линии боевого соприкосновения и нанесения ударов.

Кроме того, в сентябре на воду спустили тральщик «Семен Агафонов» проекта 12700, предназначенный для Северного флота. В Минобороны заявили, что с предприятиями ОПК продолжается работа по модернизации поставляемой техники с учетом обратной связи от военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у России есть средства поражения, которыми другие государства не располагают.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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