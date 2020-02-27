Колонна ракетных комплексов «Ярс» выдвинулась в сторону Москвы для подготовки к Параду Победы
Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М7 в подмосковное Алабино.
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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев, 5-tv.ru
В эти минуты к Московской кольцевой автодороге (МКАД) приближается колонна ракетных комплексов «Ярс». Механизированная колонна парадного расчета пусковых установок приступила к совершению марша из пункта постоянной дислокации в городе Тейково Ивановской области.
На полигоне Алабино в конце марта стартуют репетиции парада, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет по традиции на Красной площади. Всего 9 мая на главную площадь страны выйдут почти 400 единиц сухопутной техники.
Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военном параде на Красной площади в Москве с 2008 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Сергей Шойгу рассказал о подготовке Парада Победы на Красной площади.
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