«Ни у кого нет»: Путин заявил о наличии у России уникальных средств поражения

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 48 0

При этом, РФ не угрожает другим государствам, а говорит о возможностях собственной защиты.

Фото, видео: www.globallookpress.com/MOD Russia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Валдай

Путин заявил о наличии у России уникальных средств поражения

Россия располагает средствами поражения, которых сегодня нет у других государств. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент отметил, что в случае возникновения угрозы Россия будет вынуждена задействовать имеющиеся у нее силы и средства. Потенциальный противник — страны НАТО — может иметь численное, экономическое и военное превосходство, поэтому Москва намерена опираться на собственные преимущества.

«Вот именно поэтому и будет неизбежным нам ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств. Почему? Во-первых, мы понимаем, что перед нами будет противник в два раза по численности больше нас. Это крупный экономический потенциал, крупный военный потенциал», — сказал глава государства.

Путин отметил, что Россия обладает ограниченными ресурсами для противостояния подобной угрозе, поэтому должна использовать свои конкурентные преимущества.

«Да, конечно, Франция и Великобритания — ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет, но таких средств поражения, сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество», — заявил президент.

Путин также прокомментировал письма, которые российский МИД направил некоторым странам. По словам президента, эти шаги не являются попыткой запугать другие государства, а представляют собой ответ на звучащие с Запада заявления о возможной подготовке к войне с Россией.

«Мы никого не пугаем, и то, о чем вы сейчас сказали, заявления и письма, которые МИД разослал в некоторые страны, — это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать», — заявил Путин.

Ранее Владимир Путин назвал отечественные вооружения уникальными, такое заявление он сделал на церемонии вручения государственных наград сотрудникам ОПК.

Глава государства отметил, что российские предприятия создают современные вооружения и технику, которые, по его словам, отличаются надежностью и эффективностью.

Путин сообщил, что в оборонно-промышленный комплекс входят более пяти тысяч организаций, где работают свыше 3,5 миллиона человек.

Президент подчеркнул вклад специалистов отрасли в обеспечение обороноспособности и безопасности страны, а также отметил, что предприятия продолжают выпускать востребованные образцы продукции.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Валдай
1 окт
Путин: премьер Моди очень заинтересован в завершении конфликта на Украине
1 окт
Путин выразил надежду, что Александр Вучич станет премьер-министром Сербии
1 окт
«Сами развалятся»: Путин заявил, что Россия не станет вмешиваться в судьбу ЕС
1 окт
Путин: Россия заинтересована в сотрудничестве с Японией, но есть нюанс
1 окт
«Девушек смущает, мы политикой занимаемся»: Путин о визите Зеленского в Белград
1 окт
Путин назвал Евразию «нашим домом» и связал с ней судьбу мира
1 окт
Путин: о второй четверти XXI века напишут как о начале справедливого мира
1 окт
Путин: тысячу раз сказали— не надо лезть на Украину
1 окт
«Будут переводчиками»: внуки Путина говорят по-китайски
1 окт
Путин призвал государства не превращаться в «музей былого величия»
+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.25
-0.31 94.53
-0.35
Вдохновители и мыслители: в чем жизненное предназначение рожденных в март...

Последние новости

21:14
Путин: премьер Моди очень заинтересован в завершении конфликта на Украине
21:09
Путин выразил надежду, что Александр Вучич станет премьер-министром Сербии
21:05
«Сами развалятся»: Путин заявил, что Россия не станет вмешиваться в судьбу ЕС
21:01
«Я ему благодарен»: Путина и Трампа связывают добрые многолетние отношения
20:57
Четыре человека не выходят на связь после пожара на химзаводе в Подмосковье
20:53
Путин: Россия заинтересована в сотрудничестве с Японией, но есть нюанс

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
Выступление Путина на XXIII ежегодном заседании клуба «Валдай» — прямая трансляция
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня