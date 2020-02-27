Альбина Джанабаева показала фото подросшего сына в его день рождения
Наследнику Валерия Меладзе исполнилось 16 лет.
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Фото, видео: Instagram @albinadzhanabaeva
Российская певица и телеведущая Альбина Джанабаева выложила на своей странице в Instagram редкие фото сына по случаю его дня рождения. Ее наследник Константин 26 февраля отпраздновал свое 16-летие.
На кадрах, опубликованных в сторис супруги Валерия Меладзе, именинник запечатлен в разном возрасте: на двух из них он изображен еще совсем маленьким, а на других — уже повзрослевшим. Поскольку звездные супруги довольно редко делятся семейными снимками, подписчикам было вдвойне любопытно узнать, как с годами изменился Константин.
Судя по фото, он сильно вырос, отрастил волосы и превратился в необыкновенно красивого юношу. Подписчики не могли налюбоваться на сына Джанабаевой и с восхищением разглядывали его снимки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Альбина Джанабаева испытала на себе температуру в -160 градусов.
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