Альбина Джанабаева показала фото подросшего сына в его день рождения

Российская певица и телеведущая Альбина Джанабаева выложила на своей странице в Instagram редкие фото сына по случаю его дня рождения. Ее наследник Константин 26 февраля отпраздновал свое 16-летие.

Instagram @albinadzhanabaeva

На кадрах, опубликованных в сторис супруги Валерия Меладзе, именинник запечатлен в разном возрасте: на двух из них он изображен еще совсем маленьким, а на других — уже повзрослевшим. Поскольку звездные супруги довольно редко делятся семейными снимками, подписчикам было вдвойне любопытно узнать, как с годами изменился Константин.

Судя по фото, он сильно вырос, отрастил волосы и превратился в необыкновенно красивого юношу. Подписчики не могли налюбоваться на сына Джанабаевой и с восхищением разглядывали его снимки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Альбина Джанабаева испытала на себе температуру в -160 градусов.