В Сочи более 260 спасателей и волонтеров ищут унесенных в море подростков

Количество спасателей и волонтеров, задействованных в поиске унесенных в акваторию Черного моря подростков в Сочи, увеличено до 260 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

Отмечается, что поисковая операция продолжалась и в ночное время, но результатов не принесла. Утром 27 февраля к работам вновь подключилась авиация.

«Всего к поисковым работам от единой государственной системы привлекается более 260 человек от МЧС России, службы спасения, сотрудников полиции, представители казачества и добровольцы», — говорится в сообщении ведомства.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил на место происшествия криминалистов из центрального аппарата ведомства для помощи в поиске подростков.

Трагедия произошла вечером 25 февраля на реке Псезуапсе в Лазаревском микрорайоне Сочи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотники и вертолет ищут унесенных штормом детей в Сочи.