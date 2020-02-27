В Сочи более 260 спасателей и волонтеров ищут унесенных в море подростков
Трагедия произошла вечером 25 февраля на реке Псезуапсе в Лазаревском микрорайоне города.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Yury Maslyaev, 5-tv.ru
Количество спасателей и волонтеров, задействованных в поиске унесенных в акваторию Черного моря подростков в Сочи, увеличено до 260 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
Отмечается, что поисковая операция продолжалась и в ночное время, но результатов не принесла. Утром 27 февраля к работам вновь подключилась авиация.
«Всего к поисковым работам от единой государственной системы привлекается более 260 человек от МЧС России, службы спасения, сотрудников полиции, представители казачества и добровольцы», — говорится в сообщении ведомства.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил на место происшествия криминалистов из центрального аппарата ведомства для помощи в поиске подростков.
Трагедия произошла вечером 25 февраля на реке Псезуапсе в Лазаревском микрорайоне Сочи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотники и вертолет ищут унесенных штормом детей в Сочи.
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