Симоньян обратилась к президенту Греции из-за недопуска Sputnik на Дельфийский форум

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Греции из-за недопуска Sputnik на Дельфийский экономический форум.

«Дельфийский форум проходит под патронажем президента Греции, и у меня к нему есть вопрос: Когда политическая цензура вернулась на родину демократии?» — цитирует медиаменеджера РИА Новости.

Как пояснило агентство, накануне организаторы мероприятия отказали представителю Sputnik в участии в деловой программе форума. Свое решение они объяснили это позицией докладчиков и спонсоров встречи.

Отмечается, что договоренность об информационном партнерстве с организаторами V ежегодного Дельфийского экономического форума в Греции и агентства Sputnik была достигнута еще в 2019 году. Вести секцию «Оценка отношений России с США и Европейским союзом: новый старт или нескончаемые контрасты?» в рамках мероприятия должна была руководитель Sputnik International Татьяна Кухарева. Данный вопрос также обсуждался с организаторами форума в начале февраля.

Однако 21 февраля в МИА «Россия сегодня» поступило письмо из оргкомитета, в котором представителя издания просили отказаться от модерации дискуссии по российской тематике «в связи с многочисленными протестами докладчиков и спонсоров». Конкретные лица, которые выразили недовольство участием журналиста в мероприятии, названы не были. Позже стало известно, что новым руководителем указанной секции был назначен редактор европейского отдела Financial Times Бена Холла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Симоньян поблагодарила российских военных и лично Сергея Шойгу за спасение журналистки RT.