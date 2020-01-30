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  4. Симоньян поблагодарила российских военных и лично Сергея Шойгу за спасение журналистки RT

Симоньян поблагодарила российских военных и лично Сергея Шойгу за спасение журналистки RT

, 19:10 Эфирная новость 46

Корреспондент телеканала Russia Todау Вафа Шабруни получила тяжелое ранение во время съемок в провинции Идлиб.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Anas Alkharboutli, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4530

Состояние журналистки Russia Today Вафы Шабруни тяжелое, но стабильное. Об этом заявили в нашем Минобороны.

Корреспондент получила ранения во время съемок в провинции Идлиб. Девушку госпитализировали в сирийский госпиталь, а после обращения руководства телеканала к Сергею Шойгу, на помощь местным медикам приехали российские военные врачи. Пациентку доставили на базу Хмеймим и провели сложную операцию. Как только позволит состояние, журналиста доставят в Москву для реабилитации.

В своем Twitter главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила российских военных и лично министра обороны за оперативную помощь в спасении корреспондентки.

Тема:
Война в Сирии 4530
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