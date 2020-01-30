Симоньян поблагодарила российских военных и лично Сергея Шойгу за спасение журналистки RT

Состояние журналистки Russia Today Вафы Шабруни тяжелое, но стабильное. Об этом заявили в нашем Минобороны.

Корреспондент получила ранения во время съемок в провинции Идлиб. Девушку госпитализировали в сирийский госпиталь, а после обращения руководства телеканала к Сергею Шойгу, на помощь местным медикам приехали российские военные врачи. Пациентку доставили на базу Хмеймим и провели сложную операцию. Как только позволит состояние, журналиста доставят в Москву для реабилитации.

В своем Twitter главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила российских военных и лично министра обороны за оперативную помощь в спасении корреспондентки.