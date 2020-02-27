Более трети детских больниц и поликлиник не подключены к водоснабжению

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К такому неутешительному выводу пришли в Счетной палате РФ после проверки положения дел в здравоохранении.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Больше трети детских больниц и поликлиник в России до сих пор не подключены к водопроводу и центральному отоплению! К такому выводу пришли в Счетной палате, после того, как изучили положение дел в здравоохранении.

В поликлиниках и больницах царит антисанитария. Оборудование устарело. Помещения требуют ремонта. Здания — в аварийном состоянии. Кроме того, не хватает врачей узкой специализации. Данные получены за период с 2018 по 2019 год. По мнению аудиторов — главная причина в том, что бюджетные средства профильные чиновники тратили неэффективно.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин провел в Калининградской области расширенное заседание Госсовета по вопросам здравоохранения. В первую очередь говорили о качестве медицинской помощи в регионах. В основном, это относится к первичному звену — поликлиникам, амбулаториям, районным больницам. Ими сейчас недовольны более 60% граждан. 

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