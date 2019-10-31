Путин обсудил с общественниками доступность и качество медицины в регионах

В Калининградской области Владимир Путин провел расширенное заседание Госсовета по вопросам здравоохранения. В первую очередь говорили о качестве медицинской помощи в регионах. В основном, это относится к первичному звену — поликлиникам, амбулаториям, районным больницам. Ими сейчас недовольны более 60% граждан. От работы районных больниц, поликлиник зависит здоровье каждого из нас. Много вопросов к тому, как регионы тратят деньги на медицину.

Только на первичное звено выделено 237 миллиардов в течение шести лет.

Но качественная помощь есть далеко не везде. Президента просят ужесточить ответственность поликлиник за недообследование пациентов: из-за этого много случаев, когда с людей снимают инвалидность. Они теряют пенсию и льготы.

Как будут решать проблему? Репортаж Николая Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин не исключил ужесточения наказания за врачебные ошибки.