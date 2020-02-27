В Тихвине крановщица из Казахстана разбилась насмерть в баре в день рождения

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Василий Заика
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Трагедия произошла ночью 27 февраля в заведении на улице Карла Маркса.

Фото: www.globallookpress.com

Крановщица из Казахстана разбилась насмерть в одном из баров в Тихвине Ленинградской области, упав с лестницы. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла ночью 27 февраля в заведении на улице Карла Маркса.

47-летняя женщина праздновала свой день рождения с приятелями. Когда было уже за полночь, именинница, изрядно поднабравшись, решила отправиться домой. Шатаясь она подошла к лестнице, оступилась и вниз головой скатилась до следующего пролета. Полученные травмы оказались для женщины несовместимыми с жизнью.

Правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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