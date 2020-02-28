Киркоров потратил на костюмы для нового клипа «Романы» миллион евро
Поп-король заявил, что для него этот была не попытка хайпануть, а серьезная работа, которая длилась почти год.
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Фото, видео: Instagram @fkirkorov, 5-tv.ru
Филипп Киркоров представил новый клип! Какую астрономическую сумму артист потратил на костюмы? Кто пытался соблазнить короля российской эстрады? И как долго длилась работа над видео? Только в программе «Светская хроника»!
В день всех влюбленных Филипп Киркоров представил свое новое творение. Клип на песню «Романы» за сутки собрал миллион просмотров.
«Я не чащу с творческими такими событиями, потому что считаю, что мал золотник, да дорог. Редко, но метко», — признается поп-звезда программе «Светская хроника».
Интриговать Киркоров начал задолго до выхода композиции.
«На острие, на пике будет. Там и нервы, там и эмоции, там и страсть там и любовь. Невероятное эпическое либидо…
Не ждите, что это будет хайп. А может и хайп. Для меня, во всяком случае, это серьезная история была».
Но главной тайной до последнего момента оставалось имя партнерши Филиппа. На своей странице в соцсети певец даже организовал голосование. Варианты были самые разные.
Телеведущая Ксения Собчак гадать не стала, но отметила аппетитные формы девушки на фото.
«Не знаю, но кто-то упитанный», — написала она в Instagram.
Правильный ответ стал известен только в день премьеры. Главная роль досталась Екатерине Варнаве. Она сыграла сексуальную прихожанку, которая пытается соблазнить католического священника Киркорова. Чтобы добиться своей цели, она готова на многое.
Филипп делится: работа над клипом была долгой и кропотливой. Как будто снимали полнометражное кино.
«Готовилась почти год! Год! От фэшн-истории в этом клипе до главной героини в этом клипе. Это все очень серьезно и очень необычно».
На эффектные костюмы для съемок поп-король потратил баснословную сумму!
«Вся коллекция практически за миллион евро, которая была приобретена в Сицилии мною».
«И даже скидку не сделали?» — спрашивает Киркорова корреспондент.
«Это даже неприлично просить скидку. Я могу себе позволить покупать вещи без скидки. Это самые дорогие покупки, которые я сделал за всю свою карьеру».
Но Киркоров уверяет: для искусства ничего не жалко. Ведь он привык делать все на высшем уровне! Звездные коллеги уже подтвердили: Филипп, как обычно, поразил.
Юлианна Караулова: «Мне кажется, мало кто у нас в нашем шоу-бизнесе может себе позволить снимать такие крутые клипы. Поэтому я радуюсь за Филиппа Бедросовича».
Анжелика Агурбаш: «Остро, неожиданно, но в этом и весь Филипп! Шикардосно! Филипп, как всегда, поражает, удивляет! Филипп непревзойденный!»
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