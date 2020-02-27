Что друзья подарили Харатьяну на 60-летие?

Дмитрий Харатьян отметил 60-летие! Что подарили главному гардемарину страны? Почему Анастасия Макеева едва не погибла из-за актера? И как повлияло творчество народного артиста на детство Николая Баскова? Только в программе «Светская хроника»!

Страна полюбила улыбчивого артиста после выхода на экраны фильма «Розыгрыш». Успех Дмитрия закрепила картина «Гардемарины, вперед». 27-летний Харатьян сыграл отважного Алексея Корсака.

В этом году актер разменял седьмой десяток. Но он все тот же энергичный, голубоглазый красавец, как и 30 с лишним лет назад. В чем секрет его молодости?

«Это гены, это отношение к жизни. Это ощущение себя», — заявил артист программе «Светская хроника».

Народный артист решил не устраивать пышного банкета в ресторане. Он отметил юбилей на сцене. В зале был аншлаг — ни одного свободного места. Публика — преимущественно женщины. Харатьян всегда пользовался невероятной популярность у противоположного пола.

Поздравить знаменитого гардемарина пришли друзья и коллеги. Среди гостей можно было заметить Льва Лещенко, Александра Розенбаума, Михаила Боярского, Николая Баскова, Михаила Ефремова, Дмитрия Певцова и других. Все они признавались Дмитрию в любви.

Лариса Долина: «Он очень отзывчивый, очень артистичный, очень упорный и добивается всегда того, чего хочет и любые роли ему по плечу».

Что подарили имениннику на юбилей? Харатьян говорит: в основном, это цветы и сладости. А вот Александр Розенбаум рассказал: он выбирал презент исходя из предпочтений друга.

«Я Диме подарил гитару, потому что он на ней хорошо играет».

Дмитрий и не ждал дорогих подарков, для него важнее другое.

«Дело в том, что в таком возрасте к материальному начинаешь относиться с пониманием, что не это главное. Любовь, радость общения!»

Михаил Боярский так торопился на юбилей Харатьяна, что забыл в гримерке шляпу и очки. Без фирменных атрибутов журналисты даже не сразу узнали знаменитого Д’Артаньяна.

А вот Лев Лещенко и Николай Басков наперебой стали поздравлять именинника. Натуральный блондин в детстве мечтал быть похожим на отважного гардемарина.

«Я просто вырос на этих фильмах и, может быть, отчасти, благодаря ему, меня все время тянуло в творчество».

Анастасия Макеева вспоминает: впервые с Дмитрием Харатьяном встретились в детском лагере. Однако знакомство с кумиром едва не обернулось трагедией для будущей актрисы.

«Он приехал, для детей пел и давал концерт, и вдруг толпа детей ринулась к нему на стадион взять автограф, сфотографироваться. Я была в первых рядах. Я также бежала. Меня толкнули, я упала, и по мне пробежалось 200 детей. Я еще три дня лежала в госпитале».

Популярность сыграла злую шутку с народным артистом. Харатьян не раз признавался, что увлекся алкоголем. Из-за пагубной привычки ему перестали предлагать роли. Дмитрий боролся с зависимостью: кодировался, общался с психологами. И сумел победить свой недуг!

Дмитрий Харатьян: «Алкоголизм нельзя вылечить, но можно из него вырваться. И для этого нужно, чтобы рядом обязательно был человек, который верит в тебя и готов прийти на помощь каждую минуту. Рядом со мной такой человек был».

Дмитрию помогла поддержка супруги Марины. Сегодня в распорядок дня артиста обязательно входит спорт. Занятия плаванием, теннисом и футболом.

Одним из главных подарков для Харатьяна стали съемки в продолжении фильма о гардемаринах. Режиссер прежний — Светлана Дружинина. У Дмитрия главная роль. К работе над картиной он вернется сразу после своего юбилейного тура.