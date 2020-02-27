В Подмосковье пенсионерка при попытке суицида рухнула на рабочего в люльке

Пенсионерка из подмосковного Зеленограда при попытке суицида рухнула на рабочего, находившегося в строительной люльке. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 26 февраля.

Бригадир 42-летнего рабочего рассказал полицейским, что на одном из домов проводилась установка навесного фасада. В определенный момент, когда строитель в люльке выполнял работы, 73-летняя женщина распахнула окно и шагнула на подоконник. Мужчина попытался было уговорить пенсионерку вернуться в квартиру, но успехом это не увенчалось.

Женщина выпала из окна на пятом этаже прямо на рабочего, строительная люлька перевернулась и оба рухнули вниз — на крышу местного Дома быта. Обоих пострадавших с различными травмами госпитализировали. Правоохранительные органы проводят проверку.