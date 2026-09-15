В отдаленную деревню под Красноярском доставили бюллетени с помощью БПЛА

С помощью БПЛА доставили бюллетени в отдаленную деревню в Красноярском крае

Жители отдаленной деревни Куллог в Красноярском крае смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы. Такая возможность появилась благодаря доставке избирательных бюллетеней из соседнего села Новоселово. Об этом журналистам ТАСС сообщили в группе компаний по производству беспилотных летательных аппаратов «Аэромакс».

Экспериментальный полет беспилотной авиационной системы (БАС) «Аэромакс А-5 м/л» из села Новоселово в деревню Куллог занял менее 30 минут.

«ГК „Аэромакс“ совместно с ЦИК России, избирательной комиссией Красноярского края и ТИК № 2 Балахтинско-Новоселовского округа успешно завершили эксперимент по доставке избирательных бюллетеней беспилотной авиационной системой „Аэромакс А-5 м/л“. БАС выполнила полет из села Новоселово в деревню Куллог. Бюллетени были доставлены в участковую избирательную комиссию за 28 минут», — сообщили в «Аэромаксе».

Председатель территориальной избирательной комиссии Балахтинско-Новоселовского округа Лариса Белюкова рассказала, что в Куллоге зарегистрировано 128 избирателей. Также она отметила, что добраться до деревни непросто. По ее словам, для этого необходимо проехать часть пути на автомобиле, воспользоваться паромной переправой через Енисей, а затем еще около часа ехать на машине.

Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлении председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, касающегося недопущения полного перехода граждан РФ на онлайн-голосование.

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