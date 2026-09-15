«Быдло-культурка»: Поплавская прокомментировала хамскую выходку Ромы Зверя

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Василиса Власова
Василиса Власова 51 0

Актриса сравнила поведение музыканта с деятелями культуры прошлого.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Instagram*/anastasia____ro; 5-tv.ru

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Яна Поплавская прокомментировала нецензурное заявление Ромы Зверя

Актриса резко раскритиковала солиста группы «Звери» Рому Билыка после инцидента на одном из его выступлений.

Поводом стало видео с концерта, на котором музыкант во время исполнения песни «Девочки, мальчики танцуют» перестал петь и начал нецензурно обращаться к зрителям. По одной из версий, артиста возмутило, что публика вместо того, чтобы подпевать, снимала происходящее на телефоны. Согласно другой версии, причиной стала проблема с настройкой звука.

Поплавская осудила поведение музыканта и сравнила его с манерой выступлений известных артистов прошлых лет.

«Можете представить, чтобы так поступили Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский, Александр Розенбаум, Олег Газманов?.. Быдло-культурка нагло прет на сцену, в эфир, в мейнстрим. И кто-то этому потворствует, значит, кому-то это надо», — заявила актриса в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на организаторов концерта Канье Уэста подали в суд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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