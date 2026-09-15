«Быдло-культурка»: Поплавская прокомментировала хамскую выходку Ромы Зверя

Яна Поплавская прокомментировала нецензурное заявление Ромы Зверя

Актриса резко раскритиковала солиста группы «Звери» Рому Билыка после инцидента на одном из его выступлений.

Поводом стало видео с концерта, на котором музыкант во время исполнения песни «Девочки, мальчики танцуют» перестал петь и начал нецензурно обращаться к зрителям. По одной из версий, артиста возмутило, что публика вместо того, чтобы подпевать, снимала происходящее на телефоны. Согласно другой версии, причиной стала проблема с настройкой звука.

Поплавская осудила поведение музыканта и сравнила его с манерой выступлений известных артистов прошлых лет.

«Можете представить, чтобы так поступили Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский, Александр Розенбаум, Олег Газманов?.. Быдло-культурка нагло прет на сцену, в эфир, в мейнстрим. И кто-то этому потворствует, значит, кому-то это надо», — заявила актриса в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на организаторов концерта Канье Уэста подали в суд.

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