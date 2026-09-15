У татуированного сфинкса из Ростова-на-Дону появился новый дом

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Василиса Власова
Василиса Власова 24 0

Кот попал в добрые руки к супружеской паре.

У татуированного сфинкса из Ростова-на-Дону новый дом

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Кот породы сфинкс по кличке Арчи, которому татуировщик из Ростова-на-Дону набил на теле логотип магазина, нашел новый дом и хорошо себя чувствует. Об этом РИА Новости рассказала зоозащитница Елена Панова.

Фото: ВКонтакте

Ростовский тату-мастер использовал животное как «тренировочную модель», а после и вовсе выбросил его на улицу, словно расходный материал.

К зоозащитнице Елене Пановой животное попало, что называется, через третьи руки. Она рассказала, что, когда увидела кота, он был в ужасном состоянии: худым и изнеможденным. На теле Арчи были язвы, а на бедре — набитая живодером татуировка.

Тату-мастера, который совершил такой поступок, Елена никогда не видела. Позже Арчи забрала к себе супружеская пара.

«Сейчас он уже хорошо ест, спит с хозяйкой в одной кровати, мурчит. Чувствует себя хорошо», — поделилась радостными новостями Панова.

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