У татуированного сфинкса из Ростова-на-Дону появился новый дом

Кот породы сфинкс по кличке Арчи, которому татуировщик из Ростова-на-Дону набил на теле логотип магазина, нашел новый дом и хорошо себя чувствует. Об этом РИА Новости рассказала зоозащитница Елена Панова.

Фото: ВКонтакте

Ростовский тату-мастер использовал животное как «тренировочную модель», а после и вовсе выбросил его на улицу, словно расходный материал.

К зоозащитнице Елене Пановой животное попало, что называется, через третьи руки. Она рассказала, что, когда увидела кота, он был в ужасном состоянии: худым и изнеможденным. На теле Арчи были язвы, а на бедре — набитая живодером татуировка.

Тату-мастера, который совершил такой поступок, Елена никогда не видела. Позже Арчи забрала к себе супружеская пара.

«Сейчас он уже хорошо ест, спит с хозяйкой в одной кровати, мурчит. Чувствует себя хорошо», — поделилась радостными новостями Панова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как маленького ослика украли из приюта и жестоко убили.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.