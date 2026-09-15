Есть 300! Радулов забросил трехсотую шайбу в КХЛ

Александр Радулов стал третьим хоккеистом с 300 шайбами в КХЛ

Форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов забросил трехсотую шайбу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Российский нападающий отличился в игре регулярного чемпионата против челябинского «Трактора».

Юбилейный гол 40-летний хоккеист оформил в концовке матча — на 60-й минуте. Сама встреча между двумя командами завершилась в пользу ярославцев со счетом 4:1.

Радулов пополнил список хоккеистов КХЛ, сумевших забросить 300 шайб за карьеру в лиге. До него этот рубеж покоряли лишь двое: экс-игрок магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, на счету которого 419 голов, и нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачев (322 шайбы).

Александр Радулов начинал свой хоккейный путь в клубах ТХК из Твери и московском «Динамо». Затем он перебрался в Национальную хоккейную лигу, где на протяжении нескольких сезонов защищал цвета команды «Нэшвилл Предаторз».

В 2008 году он в первый раз вернулся в КХЛ, подписав контракт с «Салаватом Юлаевым». В составе уфимского клуба в 2011 году он впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Кроме того, он выступал за ЦСКА и «Ак Барс».

В 2016 году хоккеист вернулся за океан, где играл до 2022 года — один сезон он провел за «Монреаль Канадиенс» и три — за «Даллас Старз». В 2024 году он перешел в «Локомотив», с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего на его счету три главных трофея лиги.

Кроме того, Радулов два раза завоевывал золото чемпионатов мира со сборной России и столько же участвовал в Олимпийских играх в составе национальной команды.

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