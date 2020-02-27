В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотиков два года назад

|
Карина Бернтгольц
73

В генеральном консульстве РФ в Стамбуле подтвердили данную информацию.

Фото: www.globallookpress.com /Paul Zinken

Гражданка РФ Наталья Крылова задержана турецкой службой безопасности в аэропорту Стамбула. Женщина подозревается в попытке несанкционированного ввоза два года назад на территорию страны наркотического вещества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального консульства РФ в Стамбуле.

Отмечается, что российское дипведомство сейчас занимается выяснением всех обстоятельств случившегося. Консульство находится в постоянном контакте с супругом задержанной и старается защитить ее законные права и оказать содействие для скорейшего благоприятного разрешения ситуации. Они пробудут под стражей неделю. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 15 февраля шесть граждан России арестованы в Дании по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина. 

-1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
65.52
0.60 71.24
0.78
В здоровом теле здоровый дух: Какие виды спорта подходят разным знакам зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...