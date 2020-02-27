В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотиков два года назад

Гражданка РФ Наталья Крылова задержана турецкой службой безопасности в аэропорту Стамбула. Женщина подозревается в попытке несанкционированного ввоза два года назад на территорию страны наркотического вещества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального консульства РФ в Стамбуле.

Отмечается, что российское дипведомство сейчас занимается выяснением всех обстоятельств случившегося. Консульство находится в постоянном контакте с супругом задержанной и старается защитить ее законные права и оказать содействие для скорейшего благоприятного разрешения ситуации. Они пробудут под стражей неделю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 15 февраля шесть граждан России арестованы в Дании по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина.