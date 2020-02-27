СК опубликовал видео из квартиры в Липецке, где мужчина исполосовал ножом жену и детей

Следственный комитет РФ опубликовал видео из квартиры в Липецке, где мужчина исполосовал ножом жену-судью и двух дочерей.

На кадрах видны последствия страшной семейной драмы — обгоревшие оконные рамы и утварь на кухне, жуткий беспорядок в комнате и предполагаемое орудие убийства — окровавленный нож.

Трагедия разыгралась ночью 27 февраля в одном из многоэтажных домов на улице Стаханова в Липецке. 36-летний глава семейства учинил ссору с супругой, в ходе которой внезапно набросился на 37-летнюю женщину и детей с ножом. От полученных травм четырехлетняя девочка погибла. Ее мать и 11-летняя сестра в тяжелом состоянии госпитализированы. После нападения мужчина попытался поджечь квартиру и покончил с собой.

В настоящее время следователи устанавливают полную картину произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство».