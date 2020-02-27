СК опубликовал видео из квартиры в Липецке, где мужчина исполосовал ножом жену и детей
Семейная драма разыгралась ночью 27 февраля в одном из домов на улице Стаханова.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, СК РФ
Следственный комитет РФ опубликовал видео из квартиры в Липецке, где мужчина исполосовал ножом жену-судью и двух дочерей.
На кадрах видны последствия страшной семейной драмы — обгоревшие оконные рамы и утварь на кухне, жуткий беспорядок в комнате и предполагаемое орудие убийства — окровавленный нож.
Трагедия разыгралась ночью 27 февраля в одном из многоэтажных домов на улице Стаханова в Липецке. 36-летний глава семейства учинил ссору с супругой, в ходе которой внезапно набросился на 37-летнюю женщину и детей с ножом. От полученных травм четырехлетняя девочка погибла. Ее мать и 11-летняя сестра в тяжелом состоянии госпитализированы. После нападения мужчина попытался поджечь квартиру и покончил с собой.
В настоящее время следователи устанавливают полную картину произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство».
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