Панихида в память о псковских десантниках прошла в Москве

В Москве прошла панихида в память о псковских десантниках. 20 лет назад бойцы Шестой роты стали живым щитом на пути многотысячной армии боевиков в Аргунском ущелье. Из 90 солдат и офицеров тогда выжили только шестеро.

Родственники, друзья и представители Минобороны возложили цветы на Суворовской площади столицы. Там установлен монумент войнам-десантникам.