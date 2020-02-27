Панихида в память о псковских десантниках прошла в Москве
Родственники и друзья бойцов легендарной Шестой роты, а также представители Минобороны возложили цветы на Суворовской площади столицы.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков; 5-tv.ru
В Москве прошла панихида в память о псковских десантниках. 20 лет назад бойцы Шестой роты стали живым щитом на пути многотысячной армии боевиков в Аргунском ущелье. Из 90 солдат и офицеров тогда выжили только шестеро.
Родственники, друзья и представители Минобороны возложили цветы на Суворовской площади столицы. Там установлен монумент войнам-десантникам.
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