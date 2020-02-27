Адвокат Петросяна прояснил, пускает ли Степаненко экс-супруга в квартиру
Юрист отметил, что договариваться с бывшей женой юмориста крайне сложно.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые не подходят друг другу, но счастливы вместе
Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny, 5-tv.ru
Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин опроверг слова Елены Степаненко о том, что она беспрепятственно пускает бывшего супруга в их квартиру после развода. Он заявил 5-tv.ru, что юмористка ставит условия его доверителю.
«Формально она пускает, но с ней надо договариваться, это крайне сложно. Пускает, и только одного», — сказал юрист.
Сама же Степаненко ранее заявляла, что не чинит препятствий для визитов своего бывшего, а также что пускает с ним в квартиру помощника Петросяна. Громкий развод семьи юмористов случился еще в 2018 году, но совместно нажитое имущество они делят до сих пор.
Ранее 5-tv.ru писал, что похорошевшая после развода Елена Степаненко продолжает удивлять поклонников своим свежим видом. Недавно ее коллега по цеху Сергей Дроботенко выложил совместное фото с артисткой — подписчики буквально завалили обоих комплиментами.
Нашли ошибку?