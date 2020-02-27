Адвокат Петросяна прояснил, пускает ли Степаненко экс-супруга в квартиру

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин опроверг слова Елены Степаненко о том, что она беспрепятственно пускает бывшего супруга в их квартиру после развода. Он заявил 5-tv.ru, что юмористка ставит условия его доверителю.

«Формально она пускает, но с ней надо договариваться, это крайне сложно. Пускает, и только одного», — сказал юрист.

Сама же Степаненко ранее заявляла, что не чинит препятствий для визитов своего бывшего, а также что пускает с ним в квартиру помощника Петросяна. Громкий развод семьи юмористов случился еще в 2018 году, но совместно нажитое имущество они делят до сих пор.

Ранее 5-tv.ru писал, что похорошевшая после развода Елена Степаненко продолжает удивлять поклонников своим свежим видом. Недавно ее коллега по цеху Сергей Дроботенко выложил совместное фото с артисткой — подписчики буквально завалили обоих комплиментами.