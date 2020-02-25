Похорошевшая после развода Степаненко поразила поклонников своим видом
Фото с артисткой выложил в соцсети юморист Сергей Дроботенко.
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Фото, видео: Instagram @s.a.drobotenko, ТАСС /Шарифулин Валерий
Экс-супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко продолжает хорошеть после развода. Фото с ней выложил в Instagram ее коллега по цеху Сергей Дроботенко. На снимке артистка выглядит гораздо моложе своих 66 лет и светится от счастья.
«Вообще обещанного три года ждут. Я уложился за два. На съемке с красивой женщиной и блистательной актрисой. Человек, с которым всегда тепло. Наконец-то подарил свою книгу. Иногда и женщины получают подарки на 23 февраля», — подписал фотографию Дроботенко.
Поклонники тут же принялись обсуждать вид посвежевшей Елены Степаненко. Некоторые связали эти перемены во внешности с психологической разгрузкой, которая наступила, когда артистка освободилась от брачных уз.
«Как чувство свободы улучшает цвет лица и настроение»
«Елене явно развод пошел на пользу. Хорошеет с каждым днем!»
«Офигеть, я не узнала сразу. Так держать. Что ни делается, все к лучшему», — писали поклонники.
Развод Степаненко и Петросяна состоялся осенью 2018 года. Пара юмористов тяжело его переживала, слухи о том, как артисты делят имущество, ходят до сих пор. Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Степаненко впервые прокомментировала расставание с супругом, признавшись, что старается не следить за новостями о себе в прессе и мечтает, когда публика уже забудет об этом событии.
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