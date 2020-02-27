«Настоящий мужчина»: школьник из Тюмени нашел способ помочь матери выплатить ипотеку

Школьник из Тюмени Егор Зворыгин решил помочь матери выплатить ипотечный кредит за квартиру. Мальчик начал продавать свои картины и занялся съемкой анимационных фильмов.

«Сам решил, ему десять лет уже. Он все решения принимает самостоятельно. Когда летом у нас встал серьезный жизненный вопрос, он сам выставил все свои картины на „Юлу“ (сервис бесплатных объявлений — Прим. ред.). Фотографировал и выставлял», — цитирует маму Егора «360».

Светлана призналась, что посильная помощь сына не слишком спасает бедственное положение. Стоимость картин составляет от одной до полутора тысяч рублей. На данный момент проданы пять штук, а для погашения ипотеки нужно реализовать около двух с половиной тысяч.

«На сегодняшний день (размер долга — Прим. ред.) три миллиона 127 тысяч 643 рубля. Это уже с процентами и просрочками. Банк предлагает мировое соглашение, но там условия — загасить неустойки, порядка 900 тысяч, плюс показать доход минимум 50 тысяч. Пока у меня нет возможности показывать такие доходы. Их просто нет в Тюмени», — говорит Светлана.

Картины Егор может рисовать только на выходных. Кроме того, недавно он увлекся мультипликацией. Ролики снимает с модельками из конструктора Lego, а затем выкладывает на YouTube. Сейчас на канале выложены три видео. В комментариях пользователи восхищаются автором.

«Егор, ты молодчина! Ты уже поступаешь как настоящий мужчина»;

«Молодец, Егор! Так держать! Тебе бы еще банковскую карточку завести. Помогли бы люди!»

«Хорошее начало — половина дела. Прислушивайся к советам и развивайся в выбранном направлении», — пишут пользователи.

Родители Егора развелись десять лет назад. С тех пор его отец переехал из Тюмени в другой город и завел новую семью. Мама не так давно начала встречаться с мужчиной, у которого есть двое детей. Так и получилось, говорит Светлана, что «маленький ребенок занимается проблемами взрослых людей».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расщедрившийся банкомат выдал школьнику 300 тысяч рублей вместо небольшой запрошенной суммы.