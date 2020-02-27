«Один без зубов, другой с шизофренией»: Дана Борисова рассказала о своих романах

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Светлана Александрова
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Телеведущая сообщила, что одну из глав ее автобиографии написал врач-нарколог.

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Фото, видео: Instagram @danaborisova_official

Дана Борисова, не скрывающая, что лечилась от наркозависимости, решила заинтриговать потенциальных читателей своей книги, рассказав в Instagram, как в первые месяцы реабилитации в Таиланде крутила романы, выбирая между «алкоголиком Алексеем» и «героинщиком Федей»?

«Ой, было и такое. Один без зубов второй с шизофренией», — признается Дана.

Instagram @danaborisova_official

Телеведущая добавила, что одну из глав ее автобиографии написала мама, излив на страницах всю боль от пережитого, а еще одну — врач-нарколог Борисовой, который изложил всю картину ее зависимости от сильнодействующих веществ с профессиональной точки зрения. Книга «Жизнь под кайфом» должна появиться на полках магазинов в марте.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Дана Борисова обвинила коллегу Елену Хангу в использовании черной магии.

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