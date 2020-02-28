Преступники или жертвы? В Греции российских моряков обвиняют в работорговле

Грецию захлестнула волна забастовок — это протест против намерения властей построить дополнительные центры для мигрантов на островах Лесбос и Хиос. Местные жители выступают резко против. Они даже попытались поджечь строения, остановил толпу только спецназ. Эти кадры передают ту атмосферу, в которой проходят суды над моряками, подозреваемых в перевозке нелегалов.

Среди задержанных десятки россиян, на минувшей неделе двух наших соотечественников осудили на 395 лет тюрьмы, плюс шесть миллионов евро штрафа. Можно сказать смертный приговор. Сегодня начался процесс еще над двумя россиянами, причем у них на лодке не было людей. Но пожизненного они также боятся.

По нашей информации спецслужбы разыскивают группу «черных работодателей», которые обманом вербуют моряков в разных российских городах, фактически оформляя им билет в один конец. Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков разобрался в теме. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал об акциях протеста в Греции против новых американских баз в стране.