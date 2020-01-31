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В Греции проходят акции протеста против новых американских баз в стране

, 10:04 Эфирная новость 56

Греческий парламент накануне ратифицировал документ, которые существенно расширяет возможности военных США.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Соглашение о размещении новых американских военных баз в Греции спровоцировало массовые протесты ее жителей.

В Афинах тысячи демонстрантов прошли маршем к американскому посольству, несли транспаранты с требованием отменить сделку и жгли флаги США. По мнению участников акции, военные объекты Вашингтона в их стране несут смерть греческому народу.

Подобные манифестации прошли и в «северной столице» страны — Салониках.

Согласно документу, который накануне ратифицировал греческий парламент, США имеют право не только строить новые базы и расширять старые, но и использовать все военные объекты, принадлежащие самой Греции.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 11 американских военнослужащих получили ранения при обстреле военной базы в Ираке.

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