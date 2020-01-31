В Греции проходят акции протеста против новых американских баз в стране

Соглашение о размещении новых американских военных баз в Греции спровоцировало массовые протесты ее жителей.

В Афинах тысячи демонстрантов прошли маршем к американскому посольству, несли транспаранты с требованием отменить сделку и жгли флаги США. По мнению участников акции, военные объекты Вашингтона в их стране несут смерть греческому народу.

Подобные манифестации прошли и в «северной столице» страны — Салониках.

Согласно документу, который накануне ратифицировал греческий парламент, США имеют право не только строить новые базы и расширять старые, но и использовать все военные объекты, принадлежащие самой Греции.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 11 американских военнослужащих получили ранения при обстреле военной базы в Ираке.