Видео: полуголые красотки станцевали для чиновников на День защитника Отечества

Администрация Кольчугинского района во Владимирской области пригласила на празднование Дня защитника Отечества эффектных танцовщиц самбы. Видео с мероприятия появилось в соцсетях.

«Встречайте с вами красотки из Бразилии», — представила девушек ведущая в начале ролика.

После этих слов включилась музыка, и в зал вышли две полуголых танцовщицы. На них были надеты костюмы, которые женщины обычно надевают во время бразильских карнавалов.

В откровенных нарядах девушки зажигательно танцевали в течение трех минут. Сидевшие перед ними за столом мужчины проводили красавиц громкими аплодисментами.

5-tv.ru попытался связаться с главой администрации Кольчугинского района, чтобы получить комментарий. Там ответили, что он находится в отпуске. До заместителя дозвониться не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчин с Днем защитника Отечества поздравили голые красотки в изоленте.