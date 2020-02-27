Видео: полуголые красотки станцевали для чиновников на День защитника Отечества
Эффектные танцовщицы самбы плясали перед мужчинами в течение трех минут. Провожали девушек громкими аплодисментами.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Matthias Oesterle, ВКонтакте @thezebratv
Администрация Кольчугинского района во Владимирской области пригласила на празднование Дня защитника Отечества эффектных танцовщиц самбы. Видео с мероприятия появилось в соцсетях.
«Встречайте с вами красотки из Бразилии», — представила девушек ведущая в начале ролика.
После этих слов включилась музыка, и в зал вышли две полуголых танцовщицы. На них были надеты костюмы, которые женщины обычно надевают во время бразильских карнавалов.
В откровенных нарядах девушки зажигательно танцевали в течение трех минут. Сидевшие перед ними за столом мужчины проводили красавиц громкими аплодисментами.
5-tv.ru попытался связаться с главой администрации Кольчугинского района, чтобы получить комментарий. Там ответили, что он находится в отпуске. До заместителя дозвониться не удалось.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчин с Днем защитника Отечества поздравили голые красотки в изоленте.
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