Елена Степаненко неудачно сменила имидж и теперь напоминает «крашенную Шапокляк». Таким мнением поделился Джордж Ровалс — бывший стилист Аллы Пугачевой, Джулии Робертс и других звезд.

«Степаненко — Шапокляк крашеная! Вкуса у нее как не было, так и нет. Ей надо полностью все менять: и цвет волос, и укладку, и макияж тем более. Я не знаю, кто ее так рисует?! Ужас вообще!» — цитирует Ровалса «Собеседник».

По словам стилиста, ранее он в течение нескольких лет работал со Степаненко над ее имиджем. Во время сотрудничества артистка следовала его советам, но позже они расстались. Специалист говорит, что «не мог бегать» за Еленой. Над утверждениями о том, что она похорошела, Джордж только посмеялся.

«Кого она может в таком образе возбуждать? У вас глаза где? Что с Петросяном была, что без него — ничего не меняется. Ей надо побольше денег тратить в парикмахерских. Но они все жалеют, они жадные, не любят платить», — сказал он, посетовав, что бывшая жена Петросяна платила ему «бублик с дырочками».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Степаненко поразила поклонников своим новым образом. Совместное фото с артисткой выложил ее коллега по цеху Сергей Дроботенко.