Евангелист предсказывает гибель почти трех миллиардов человек от коронавируса
Джеральд Флурри утверждает, что о распространяющемся по миру заболевании говорится в «Откровении Иоанна Богослова».
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Mikhail Seleznev
Число смертей от китайского вируса COVID-19 приближается к трем тысячам. По данным на 27 февраля в мире заразились более 82 тысяч человек, из них умерли по меньшей мере 2,8 тысячи. Тем временем множатся разного рода пророки, спешащие сделать себе имя на человеческих страхах и леденящих кровь прогнозах. Так, американский евангелист Джеральд Флурри, основываясь на предсказаниях в библейской книге Откровения, известной как «Откровение Иоанна Богослова», предрекает гибель от этого заболевания четверти населения Земли.
В своем интервью интернет-изданию The Trumpet, объясняющем основные мировые события сквозь призму Нового завета, Флурри опровергает официальную версию китайских властей, что вирус возник на рынке в Ухане. Он утверждает, что появление опасной болезни было предсказано — именно о ней идет речь в Откровении, когда говорится о четвертом всаднике Апокалипсиса — о том, что зовется Смерть и должен явиться на бледном коне.
«Вместе с тремя другими всадниками, символизирующими религиозный обман, войну и голод, бледный всадник, символизирующий болезнь, в конечном итоге убьет „четвертую часть земли“. С сегодняшним населением около 7,8 миллиарда человек, число погибших достигнет почти двух миллиардов человек!», — пишет Джеральд Флурри.
Более того, по словам богослова, уханьский коронавирус — лишь малая часть общей картины. Другие эпидемии уже незримо распространяются в разных городах мира. Флурри также нашел в предсказании Апокалипсиса временные указания на сегодняшний день. По его словам, в стихах с 10 по 12 говорится о двойной короне, которая будет дана человеку как раз перед возвращением Иисуса Христа.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Сергей Косторный, называющий себя близким другом знаменитой болгарской предсказательницы Ванги, заявил, что прорицательница предупреждала об опасности, которая ждет землян в високосном 2020 году. Ванга называла ее модификацией чумы, которая уже была раньше и выкосила миллионы людей.
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