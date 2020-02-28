Российский продюсер и музыкант Валерий Меладзе предложил провести отбор участников на «Евровидение». Об этом певец высказался после появления в ряде СМИ информации о том, что Россию на фестивале представит Александр Панайотов.

«Панайотов очень хорошо поет, но вы знаете, представить страну и хорошо петь, к сожалению, в плане „Евровидения“, это все не зависящие друг от друга вещи. <…> Все больше стали популярны фрики, а Саша — не фрик. Если ему удастся как-то затронуть сердца… будет хорошо», — цитирует продюсера РИА Новости.

Валерий Меладзе предложил провести настоящий, честный кастинг. По его мнению, в России найдется «огромное количество людей, которые великолепно поют».

«Если бы таким образом был бы отбор, то мы бы даже, возможно, и не знали людей, которые могли бы представлять нашу страну. Может быть, это было бы честнее, может быть, было бы интереснее», — заявил исполнитель.

Александр Панайотов накануне опроверг информацию о том, что он станет представлять Россию на «Евровидении-2020». Певец утверждает, что авторы подобной фейк-новости поступили цинично. Исполнитель мечтал попасть на музыкальный конкурс еще в 2005 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин указал на потенциального участника «Евровидения» от России.