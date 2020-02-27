«Это очень цинично»: Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Российский поп-исполнитель Александр Панайотов прокомментировал информацию о своем участии в «Евровидении». Ранее в СМИ распространились сведения, что музыкант представит Россию на международном песенном конкурсе, однако, как пояснил артист, певец, который поедет со своим номером в Роттердам, еще не назван.

«Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Instagram был сделан вброс о том, что я якобы стану представителем от России на „Евровидении“. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк-новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде», — пояснил Панайотов.

Instagram @panaiotov

Он добавил, что доверять можно только официальным данным, которые представит Первый канал. Сам музыкант не располагает информацией о финалисте отбора.

«Я не знаю кто, а, главное, зачем это делает. Но если это делается специально, то это очень цинично», — написал артист в Instagram.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пригожин указал на потенциального участника «Евровидения» от России.