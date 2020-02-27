Стало известно, кто представит Россию на «Евровидении-2020»

Российский певец и бывший участник шоу «Голос» Александр Панайотов победил в национальном отборе на вокальный конкурс «Евровидение», который пройдет в голландском Роттердаме 12–16 мая. Об этом сообщает «СтарХит».

Известно, что непосредственное участие в выборе композиции принимал продюсер артиста — Григорий Лепс. Его Панайотов даже называет своим музыкальным отцом. Рассматривалось сразу несколько композиций, предложенных разными авторами.

По информации из разных источников, Александр Панайотов попал в шорт-лист потенциальных участников «Евровидения» от России наряду с Zivert, Little Big, казахстанским певцом Димашем, Полиной Гагариной и Ольгой Бузовой.

Попасть на музыкальный конкурс Александр Панайотов мечтал еще в 2005 году. Однако тогда он не смог пройти этап национального отбора. Последующие попытки артист предпринимал в 2008-м и 2017-м.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пригожин указал на потенциального участника «Евровидения» от России.