Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Москва расценивает заявления Майка Помпео по Крыму как оторванные от реальности, Вашингтону лучше бы повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений, говорится в заявлении посольства РФ в США.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Konstantin Mikhailov, 5-tv.ru
Посольство России в США пригласило американские власти официально посетить Крым. Об этом говорится в заявлении нашего диппредставительства. Оно стало ответом на слова Госсекретаря Майка Помпео о том, что Москва якобы продолжает оккупировать полуостров, а права его жителей постоянно нарушаются.
«Обратили внимание на очередное оторванное от действительности заявление госсекретаря США Майка Помпео по Крыму. Отмечаем, что американские власти за прошедшие шесть лет так и не удосужились посетить полуостров и увидеть своими глазами реальное положение дел», — говорится в заявлении посольства РФ в США.
В нашем посольстве надеются, если визит представителей американской администрации все же состоится, то все сомнения Вашингтона будут навсегда развеяны. Также дипломаты посоветовали коллегам из Штатов запомнить, что Крым — это территория России.
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