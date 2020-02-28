Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым

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Москва расценивает заявления Майка Помпео по Крыму как оторванные от реальности, Вашингтону лучше бы повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений, говорится в заявлении посольства РФ в США.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Konstantin Mikhailov, 5-tv.ru

Посольство России в США пригласило американские власти официально посетить Крым. Об этом говорится в заявлении нашего диппредставительства. Оно стало ответом на слова Госсекретаря Майка Помпео о том, что Москва якобы продолжает оккупировать полуостров, а права его жителей постоянно нарушаются.

«Обратили внимание на очередное оторванное от действительности заявление госсекретаря США Майка Помпео по Крыму. Отмечаем, что американские власти за прошедшие шесть лет так и не удосужились посетить полуостров и увидеть своими глазами реальное положение дел», — говорится в заявлении посольства РФ в США.

В нашем посольстве надеются, если визит представителей американской администрации все же состоится, то все сомнения Вашингтона будут навсегда развеяны. Также дипломаты посоветовали коллегам из Штатов запомнить, что Крым — это территория России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в Белом доме объяснили продление антироссийских санкций до 2021 года.

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