В Белом доме объяснили продление антироссийских санкций до 2021 года

США на год продлили санкции против нашей страны из-за ситуации на Украине. Указ об этом подписал Дональд Трамп. Речь идет о пакете ограничений, который Штаты ввели в 2014 году в связи с возвращением в состав России Крыма.

«Действия и политика России по-прежнему представляют собой неординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США. По этой причине меры, введенные в отношении Российской Федерации 6 марта 2014 года, должны оставаться в силе», — заявил Трамп.

Помимо этого Вашингтон вводит дополнительные санкции против 13 граждан и компаний из России, Китая, Турции и Ирака. В качестве причины Госдеп назвал нарушение американского закона, запрещающего поставки оружия массового поражения Ирану, КНДР и Сирии.

Тем временем США продолжают осложнять работу ООН. США не продлевает и не выдает визы членам Организации Объединенных наций. Об этом заявили в российском постпредстве. И речь не только о будущих сотрудниках миссий и работниках Секретариата, но и о действующих дипломатах. Причем сталкивается с этим не только Россия. В связи с этим наша страна призвала рассмотреть ситуацию в арбитраже. Решение по невыдаче виз США будет принимать лично генсек ООН Антониу Гутерриш.