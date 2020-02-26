В Белом доме объяснили продление антироссийских санкций до 2021 года
Президент США Дональд Трамп подписал документ о продлении на год санкций в отношении РФ, введенные после того, как Крым воссоединился с Россией.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
Пять женских имен, чьи обладательницы наделены красотой и обаянием
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии — видео
К каким знакам зодиака успех придет только во второй половине жизни?
Фото, видео: www.globallookpress.com © Norbert SCHMIDT, via www.imago-i, 5-tv.ru
США на год продлили санкции против нашей страны из-за ситуации на Украине. Указ об этом подписал Дональд Трамп. Речь идет о пакете ограничений, который Штаты ввели в 2014 году в связи с возвращением в состав России Крыма.
«Действия и политика России по-прежнему представляют собой неординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США. По этой причине меры, введенные в отношении Российской Федерации 6 марта 2014 года, должны оставаться в силе», — заявил Трамп.
Помимо этого Вашингтон вводит дополнительные санкции против 13 граждан и компаний из России, Китая, Турции и Ирака. В качестве причины Госдеп назвал нарушение американского закона, запрещающего поставки оружия массового поражения Ирану, КНДР и Сирии.
Тем временем США продолжают осложнять работу ООН. США не продлевает и не выдает визы членам Организации Объединенных наций. Об этом заявили в российском постпредстве. И речь не только о будущих сотрудниках миссий и работниках Секретариата, но и о действующих дипломатах. Причем сталкивается с этим не только Россия. В связи с этим наша страна призвала рассмотреть ситуацию в арбитраже. Решение по невыдаче виз США будет принимать лично генсек ООН Антониу Гутерриш.
Нашли ошибку?