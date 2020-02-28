Осужденный в США летчик Ярошенко рассказал о перенесенном инсульте

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В августе его супруга заявила, что в американской тюрьме ее мужу не оказывается медицинская помощь.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Suzanne Porter, 5-tv.ru

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий срок в американской тюрьме заявил, что перенес инсульт. У него онемела левая нога, а лицо покрылось красными пятнами. Тем не менее, местные врачи отказываются его даже осмотреть. До этого, наши дипломаты уже обращались к властям страны об оказании заключенному медицинской помощи. В сентябре 2011 года Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы за транспортировку крупной партии кокаина. Сам он все обвинения категорически отвергает.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что летчик Ярошенко обвинил власти США в гибели сестры.

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