Осужденный в США летчик Ярошенко рассказал о перенесенном инсульте

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий срок в американской тюрьме заявил, что перенес инсульт. У него онемела левая нога, а лицо покрылось красными пятнами. Тем не менее, местные врачи отказываются его даже осмотреть. До этого, наши дипломаты уже обращались к властям страны об оказании заключенному медицинской помощи. В сентябре 2011 года Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы за транспортировку крупной партии кокаина. Сам он все обвинения категорически отвергает.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что летчик Ярошенко обвинил власти США в гибели сестры.