Ветерану ВОВ не дают квартиру из-за потери чиновниками документов

Ветеран Великой Отечественной войны из Вологодской области оказалась в заточении в собственном доме.

Правда, домом назвать условия, в которых выживает 95-летняя женщина, назвать сложно — вековой барак, печное отопление, сгнившие перекрытия. Участница войны могла получить новую квартиру, но чиновники потеряли ее документы.

Сейчас престарелая женщина уже прикована к постели, а в списках на улучшение жилищных условий ветеран до сих пор не значится. Алиса Паршакова разбиралась в проблеме.