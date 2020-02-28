Ветерану ВОВ не дают квартиру из-за потери чиновниками документов

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Сейчас престарелая женщина уже прикована к постели, а в списках на улучшение жилищных условий ветеран до сих пор не значится.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ralf Hirschberger, 5-tv.ru

Ветеран Великой Отечественной войны из Вологодской области оказалась в заточении в собственном доме.

Правда, домом назвать условия, в которых выживает 95-летняя женщина, назвать сложно — вековой барак, печное отопление, сгнившие перекрытия. Участница войны могла получить новую квартиру, но чиновники потеряли ее документы.

Сейчас престарелая женщина уже прикована к постели, а в списках на улучшение жилищных условий ветеран до сих пор не значится. Алиса Паршакова разбиралась в проблеме.

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