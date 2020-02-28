Стивен Сигал оштрафован на 314 тысяч долларов

Голливудский актер Стивен Сигал оштрафован на 314 тысяч за сокрытие информации о доходах от рекламы криптовалюты. Как сообщает газета Financial Times, взыскать денежные средства со звезды приняла решение Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Как выяснилось, Сигал сотрудничал с компанией Bitcoiin2Gen, которая выплатила актеру денежное вознаграждение в размере 250 тысяч долларов наличными и еще 750 тысяч долларов в криптовалюте за помощь в продвижении. Стивен поддерживал первичное размещение монет, публикую в 2018 году на своих страницах в Facebook и Twitter сообщения о деятельности компании. Звезда выступал как посол организации, но при этом не указывал, что получает гонорар за свою работу.

«Знаменитости не имеют права использовать свое влияние в социальных сетях для рекламы ценных бумаг без раскрытия полученной компенсации», — говорится в заявлении представителя SEC Кристины Литтман, опубликованном американским изданием.

Согласно решению комиссии, Сигал должен выплатить 157 тысяч долларов в качестве компенсации за незаконную прибыль и еще столько же в виде штрафа. Кроме того, в течение трех лет ему нельзя рекламировать ценные бумаги или криптовалюту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стивен Сигал пригласил Александра Емельяненко на новую тренировку.